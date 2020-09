O snimku Lukašenka i Putina bruji svijet: "Govor tijela sve govori"

Predsjednici Rusije i Bjelorusije sastali su se u Sočiju, gdje je Lukašenko došao da traži podršku od Putina zbog masovnih protesta u Minsku na kojima narod traži njegovu ostavku.

Na snimku koju je postavio Bilt vidi se kako se Lukašenko se "molećivo" naginje ka Putinu dok govori, dok Putin sjedi hladan kao špricer. Tek ponekad Lukašenka pogleda ispod oka.

Dok mu je Lukašenko pričao, Putin nije progovorio ni riječ, a svi koji su odgledali snimak konstatuju da je ruski predsjednik bjeloruskom kolegi "pokazao ko je gazda", prenosi "Telegraf.rs".

Podsjetimo, nakon sastanka dvojice lidera stiglo je saopštenje iz Kremlja u kom se navodi da će Rusija povući svoje trupe raspoređene duž granice sa Bjelorusijom.

The body language says far more in this case than the Russian language. pic.twitter.com/NZqWQofXIn

— Carl Bildt (@carlbildt) September 14, 2020