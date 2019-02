Novo oružje Izraela: "Mini harpi" uništava ruske helikoptere VIDEO

Kompanija „Izrael aerospejs indurstiz“ je predstavila model drona-kamikaze „Mini Harpi“, koji je predviđen za borbu protiv neprijateljske tehnike.

U promotivnom snimku dron uništava mobilni radar koji koriste ruski protivvazdušni raketni sistemi S-300 i S-400.

„Mini Harpi“ je sa naoružanjem težak 45 kilograma, a bojeva glava koju nosi teška je osam kilograma. On može da leti do dva sata i održava vezu sa operaterom na rastojanju do 100 kilometara, piše Sputnjik.

Izraelska kompanija je reklamirala i svoj sistem protivvazdušne odbrane MRSAM snimkom na kojem se vidi kako se dejstvima kompleksa uništavaju dva ruska helikoptera Ka-50.