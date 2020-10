Novinari pod paljbom u Nagorno-Karahahu, dva ranjena

Prema njegovim riječima, u napadu su ranjena dva novinara, prema prvim podacima, oba su državljani Francuske.

Povrijeđeni su prevezeni u gradsku bolnicu.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Jermenije Ana Nagdaljan saopštila je da je oko 200 stranih novinara iz više od 50 stranih medija akreditovano za izvještavanje o događajima u zoni sukoba u Karabahu.

Urgent: #Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the France) from Le Monde in #Martuni. They are being transported hospital.

2 журналисты французкого издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооруженых сил. Их везут в городскую больницу

