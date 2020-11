Novinar Njujorkera otpušten zbog masturbacije tokom video sastanka

Toobin je, naime, tokom videosastanka održanog putem aplikacije Zoom, masturbirao, što je izazvalo šok kod njegovih kolega.

New Yorker je u saopštenju naveo da je Toobin dobio otkaz nakon istrage u vezi s tim video sastankom. Toobin je kazao kako je mislio da mu je kamera isključena i opisao je slučaj kao "sramotnu, glupu pogrešku".

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.

— Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020