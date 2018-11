Novinar cipelama gađao ministra VIDEO

Kako AP prenosi, Ali Gaber je najstariji član administracije pobunjenika poznatih kao Huti, koji je dezertirao u Saudijsku Arabiju nakon izbijanja građanskog rata u Jemenu 2014. godine.

On se danas pojavio prvi put u javnosti, na konfgerenciji za novinare u Rijadu.

Another Arab culture shoeing moment 👞

A minister who served in #Yemen's 🇾🇪 Houthi rebel government before defecting to #Saudi Arabia 🇸🇦 was struck by a shoe hurled by a Yemeni journalist at a news conference in Riyadh.https://t.co/o4gydQn6vF pic.twitter.com/JKrc9RYEr6

— SaadAbedine (@SaadAbedine) 11. studenoga 2018.