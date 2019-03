Novi zakon izazvao buru u svijetu: Homoseksualci će biti kamenovani

Sljedeće nedelje, maleni sultantat Brunej postaće prva država u Aziji u kojoj će se homoseksualnost smatrati zločinom koji će se kažnjavati čak i smrtnom kaznom.

Ova promjena je dio internacionalnog uvođenja šerijatskog zakona koje je prvi put najavljeno u 2014. godini. U to vrijeme, sultan Hasanal Bolkia je izjavio: “ Odluka da uvedemo smrtnu kaznu nije zbog nečije zabave, već je to pokoravanje Alahovoj zapovijesti napisanoj u Kuranu.”

Ovaj sultan, koji je ujedno i premijer Bruneja, rekao je tada i da će se zakonske promjene sprovoditi postepno, u tri faze. U okviru prve faze, za koju je planirano da se usvoji Maja 2014. pojedinci koji bi počinili "zločin" da imaju dijete van braka, ne dolaze na molitve petkom, ili su viđeni kako promovišu bilo koju drugu vjeru sem islama, morali bi da se pojave na islamskom sudu na kom bi im bila izrečena zatvorska ili novčana kazna.

Sljedeća faza koja uključuje šibanje i sakaćenje muslimana koji su okrivljeni za konzumiranje alkohola i krađu, trebalo je da bude sprovedena u 2015. godini, da bi se finalni dio sproveo godinu dana kasnije, u 2016. Međutim, nakon glasnih i brojnih globalnih reakcija na ove odluke, sultan je rešio da odloži izmenu zakona preostale dvije faze.

Sada, pet godina kasnije, on je riješio da nastavi sa ovim nasilnim promjenama. Počev od trećeg aprila, oni koji su okrivljeni za istopolne veze, prevaru, sodomiju, silovanje i blasfemiju, biće kamenovani i bičevani do smrti. Od ukupnog broja stanovništva koji je 400,000, 67 odsto su muslimani, ali s obzirom se prva faza ovih promjena odnosila i na muslimane i na one koji to nisu, izgleda da ni u ovim novim fazama niko neće biti izuzet.

S obizrom da ovaj zakon podrazumjeva ogromno kršenje ljudskih prava, nije izostala reakcija ljudi iz cijelog svijeta. Brunej je potpisao UN Konvenciju protiv mučenja i drugih svireposti, neljudskog i ponižavajućeg ponašanja i kažnjavanja, ali ona nikad nije ratifikovana.

Prema riječima Metjua Vulfa, osnivača grupe za ljudska prava The Brunei Project, vlada nije davala nikakve javne izjave o ovoj promjeni zakona. Uz ograničeno vrijeme za borbu protiv potpune primjene ovih promjena, napori da se one suzbiju biće pravi izazov.

“Pokušavamo da vršimo pritisak na vladu Bruneja ali shvatamo da je ostalo vrlo malo vremena dok zakoni u potpunosti ne stupe na snagu," rekao je Vulf za Rojters. "Iznenadilo nas je što je vlada sada odjednom dala datum i riješila da završi sve faze".

I Indonezija je nedavno bila pod prismotrom zbog okrutnog ponašanja prema ljudima iz LGBTQ zajednice. Aceh je jedino mjesto na svijetu koje može legalno da primjeni šerijatski zakon. Takođe, u serijama racija hapšeni su LGBTQ ljudi i to na mjestima gdje su izašli, po hotelima, pa čak i stambenim prostorima.

Pred nama su dani do potpune primjene šerijatskog zakona, a aktivisti za ljudska prava svim sredstivma pokušavaju da zaustave vladu da finalizira primjenu.

(Vice)