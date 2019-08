Novi sukob SAD-a i Njemačke mogao bi da izbije zbog vojske

Ako SAD ostvare najavu o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke to bi moglo da drastično utiče na odnose Berlina i Vašingtona i sasvim preoblikuje američku vojnu prisutnost u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

U posljednje vrijeme sve češće se govori o tome da bi Sjedinjene Američke Države dio vojnika koji su sada stacionirani u Njemačkoj mogale prebaciti u Poljsku.

Razlog za to je što, za razliku od Poljske, koja već izdvaja željenih dva odsto bruto-nacionalnog dohotka za vojsku, u Njemačkoj to nije slučaj - niti će biti u dogledno vrijeme. Za američkog predsjednika Donalda Trampa je to omiljena tema kada kritikuje Njemačku i kancelarku Angelu Merkel.

A Poljska ne samo da izdvaja puno novca za oružje, već i važi za zemlju oduševljenu Trampom i njegovom politikom, prenio je Dojče vele. Ostvariti te najave i neće biti baš tako jednostavno, jer kada je riječ o prisustvu američkih vojnika u Njemačkoj, onda je riječ o dugogodišnjem braku - iz obostrane koristi.

U Njemačkoj je još uvijek smiješten najveći kontingent američkih vojnika u Evropi, njih oko 38.600. Samo u Japanu je stacionirano više američkih vojnika van SAD. U Njemačkoj je smješteno pet od sedam američkih garnizona u Evropi (ostala dva su u Italiji i Belgiji). Glavni štab američkih garnizona u Evropi - US Army Europe - je u Vizbadenu, a marinaca u gradiću Beblingenu na jugozapadu zemlje.

Glavne vazuhoplovne baze su u Ramštajnu i Špangdalemu. No Nemačka nije samo važno uporište američke vojske kada je u pitanju ljudstvo. Ovde, nadomak bivšeg Sovjetskog Saveza, nalaze se i nuklearne baze. Procjenjuje se da je u bazi Bihel nedaleko od Ramštajna još uvijek deponovano oko 20 nukleranih bojevih glava.