Novi snimak šokirao svijet: Kanadska policija bacila na zemlju plemenskog poglavicu

Protesti u Americi i u svijetu, na kojima se traži reforma policije, proširili su se i širom Kanade.

BREAKING NEWS: Dash-cam footage obtained by CTV News shows Athabasca Chipewyan First Nation Chief Allan Adam getting tackled by Wood Buffalo RCMP officers, then punched in the head and put in a choke-hold. #cdnpoli #RCMP pic.twitter.com/NKJeapPzDN

