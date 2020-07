Snimak je ubrzo postao viralan i izazvao gnijev javnost pošto je na isti način Flojd preminuo kada je policajac Derek Šovin osam minuta držao koljeno na njegovom vratu, ne oglašavajući se na njegovo zapomoganje da ne može da diše.

Na viduo snimku se vidi kako dva policajca obuzdavaju čovjeka crne puti kako vrišti ispred bolnice Sveti Luka, a jedan od pripadnika organa drži koljeno na vratu osumnjičenog.

Srećom, niko nije nastradao, ali je ovaj incident pokrenuo protest manjeg broja građana, koji su umarširali u lokalnu policijsku stanicu i tražili objašnjenje za ovaj slučaj, prenosi "Raša tudej".

Šef policije u Aletaunu Glen Granic pokušao je da spusti tenzije, rekavši da je istraga u toku, ali je otkrio i neke detalje koji se tiču incidenta. On je istakao da ono što se ne vidi na snimku jeste da se muškarac ponašao nekontrolisano, “povraćajući i posrtajući po ulici, i zaustavio se ispred ulaza za hitan prijem u bolnici”.

GRAPHIC VIDEO: @AllentownPolice held down this man’s face to the pavement and then one of its officers placed their knee on his neck!! This happened yesterday and is exactly what led to #GeorgeFloyd’s death. We need this officer’s name and badge # NOW. #ICantBreathe pic.twitter.com/3qSlKGSgF4

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 12, 2020