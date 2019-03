Novi nivo bijesa: Nakon svađe sa suprugom pokušao da je ubije avionom VIDEO

Prema navodima medija, svađa supružnika dogodila se na slavlju u čast budućeg djeteta. Kako navode izvori, muškarac je bio grub prema svojoj ženi, zbog čega su ga gosti zamolili da ode sa proslave.

​Nakon odlaska muškarac je pozvao svog prijatelja kako bi saznao gdje mu se tačno nalazi supruga. Sumnjajući da nešto nije u redu, prijatelj je zamolio sve goste da napuste kuću i nakon nekog vremena u kuću je uletio avion.

Portal dodaje da je u nesreći poginuo samo pilot, a svi ostali su preživjeli zahvaljujući evakuaciji.

Botswana; Pilot killing himself over a women. Flying his plane into structure killing himself. pic.twitter.com/OUAEW8nsYI

— Thinus (@SchoemanThinus) 24. ožujka 2019.