Novi lider "Islamske države" je nebitna osoba, bez značajne očigledne reputacije i SAD se nadaju da će uskoro biti ubijen, izjavio je neimenovani američki zvaničnik.

"Islamska država" je prošle sedmice saopštila da je novi lider grupe Abu Ibrahim el Hašimi el Kuraiši, koji je zamijenio Abu Bakr el Bagdadija, ubijenog u akciji specijalnih jedinica SAD.

Zvaničnik, koji je govorio anonimno, rekao je novinarima da je praćenjem društvenih medija koje koristi "Islamska država" zaključeno da čak ni članovi ove grupe ne znaju mnogo o Hašimiju.

"To je postalo veliko pitanje u svijetu društvenih medija `Islamske države`. Čini se da je čovjek nebitan", istakao je zvaničnik.

On je dodao da SAD "nisu impresionirane" onim što su do sada saznale o Hašimiju, te da smatraju da on ionako neće dugo biti na ovom svijetu, javio je AFP.

Bagdadi je ubijen prošlog mjeseca tokom operacije u sirijskoj pokrajini Idlibu.