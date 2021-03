Ljekari se bore za život dječaka Džošue Hejlsijusa (12) posljednje žrtve Tik Tok izazova gušenja do gubitka svijesti. Nesreća se dogodila u Koloradu kada je dječak učestvovao u izazovu i svoj vrat stegao pertlom, 22. marta.

Dječaka bez svijesti pronašao je njegov brat blizanac, na podu kupatila, prenose američki mediji. Dječak je hitno prebačen u bolnicu a njegovo stanje je i dalje teško.

Dječakovi roditelji su rekli da je on često bio na društvenim mrežama i da ih je uglavnom koristio za korisne stvari i zainteresovao se za kuvanje, sviranje gitare i gluma. Ono što roditelji nisu znali je da je došao u dodir i sa izuzetnom opasnim stvarima, kao što su razni jezivim izazovima. Sve se završilo stravičnom nesrećom koja je zadesila porodicu.

Ovo nije prvi put da izazov sa Tik Toka odnose žrtve, prije svega djecu i adolescente širom svijeta. To nije ni prva fatalna zloupotreba Interneta i kompjuterske tehnologije, smrtni slučajevu zabilježeni su i u Rusiji, Italiji i još nekim zemljama.

Nedavno je Interpol svim zemljama svijeta uputio upozorenje da se, upravo preko društvene mreže Tik Tok, Takvo upozorenje je dobio i MUP Srbije a objavili su ga svi domaći mediji.

U januaru ove godine u Rakovici je stradao dječak (deset) čije je tijelo pronađeno u porodičnom stanu. On je bio sam u stanu a pronađen je obješen. Tada se pričalo da je i on žrtva Tik TOk izazova, ali su to njegovi roditelji demantovali.

Ono što je nesumnjivo je da iz ekrana, iz bezbjedne daljine vrebaju zlonamjerni i kriminalni umovi, kojima je stravina zabava da čine zlo djeci i mladima, koje čak i ne poznaju. Kako spriječiti ili makar smanjiti tu prijetnju?

– Društvene mreže same po sebi nisu štetne, ali neki njihovi sadržaji mogu biti izuzetno opasni. Prvo roditelji treba da se upoznaju sa tim društvenim mrežama, prije svega sa Tik Tokom, da vide šta to njihova djeca koriste, takko da znaju o čemu da pričaju sa svojom djecom. Zatim, potrebno je da sa djecom pričaju otvoreno o tim stvarima i da im objasne kakva opasnost ih vreba – kaže porodični psihoterapeut Biljana Ćulafić.

Problem je što su ogroženi djeca i adolescenti koji česo nemaju potpuno i pravilno shvatanje života, pa ni smrti, prenosi Kurir.

– Djeca često ne razumiju i ne shvataju pojam smrti pa čak ni opasnosti ni povreda. Oni misle da je to stanje iz kojeg se mogu povratiti., bez posljedica. Zato su oni podložni i manipulacijama i sama ulaze u opasne situacije. Ona vide da se likovi u filmovima i u igricama vraćaju iz mrtvih i misle da je i takav život stvaran – kaže Ćulafić.

Roditelji treba da obrate pažnju na promjene u ponašanju i da što više pričaju sa djecom. U slučaju opasnosti treba se konsultovati sa nadležnim institucijama, od policije do psihijatara, jer nije sramota potražiti pomoć.