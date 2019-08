Nova pucnjava u Americi: Policija drži muškarca na nišanu

Kako se vidi na snimku muškarca koji je prolazio automobilom pored "Volmarta", nepoznata osoba leži na zemlji dok ga policija drži na nišanu. Jedna žrtva pucnjave je navodno privatnim automobilom prevezena u bolnicu, a napadač je uhapšen.

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B

— Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019