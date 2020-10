Nova fotografija podigla prašinu: Mnogi uvjereni da Melanija Tramp ima dvojnicu

Fotografija snimljena 22. oktobra prikazuje Melaniju i Donalda Trampa kako se ukrcavaju u Marine One kod Bijele kuće u Vašingtonu.

Melanija je prikazana nasmijanim, sa velikim tamnim naočalama koje joj maskiraju veći dio lica. Dok je fotografija danas kružila internetom, mnogi su insistirali da su uvjereni da to nije "prava" Melania i ukazali na starije fotografije za koje su tvrdili da sugerišu i upotrebu dvojnika.

Posebno zabrinjava Melanijin osmijeh na fotografiji, za koji su mnogi tvrdili da se ne podudara s njenim osmijehom na drugim fotografijama.

Podsjetimo da teorija kako Bijela kuća koristi imitatora umjesto prave Melanije Tramp postoji još od 2017. godine, a nova fotografija američkog predsjedničkog para dolila je ulje na ovu zavjereničku vatru.

Kako je američka javnost mišljenja da se prva dama nikada neće nasmijati, rasprava na internetu fokusirala se na to ko bi mogao biti na njenom mjestu.

