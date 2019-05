Nova američka optužnica protiv Džulijana Asanža: Snouden tvrdi objavljen rat novinarstvu!

Američko ministarstvo pravde je protiv Asanža izdalo optužnicu u 18 tačaka.

Kako je prenio AP, u novoj optužnici se, između ostalog, navodi da je Asanž kovao zavjeru sa bivšom obavještajnom analitičarkom američke vojske Čelsi Mening u pokušaju da pristupi povjerljivim informacijama, među kojima su i izvještaju Stejt depatmenta o ratovima u Iraku i Avganistanu.

Asanž (47) je trenutno u zatvoru u Londonu nakon što mu je Ekvador ukinuo azil i tako onemogućio dalji boravak u zgradi ambasade Ekvadora u Velikoj Britaniji.

SAD traže izručenje Džulijana Asanža, navodi AP.

U prvim reakcijama na novu optužnicu protiv Džulijana Asanža u SAD, kojom osnivaču „Vikiliksa“ zbog navodne špijunaže preti 170 godina zatvora, na Tviteru su se oglasili Edvard Snouden i „Vikiliks“.

"Američko ministarstvo pravde je objavilo rat, ne Vikiliksu, nego samom novinarstvu. Ovdje se više ne radi o Džulijanu Asanžu. Ovaj slučaj će odrediti budućnost medija", napisao je uzbunjivač Edvard Snouden.

"Ovo je bezumlje. Ovo je kraj novinarstva koje se bavi temama nacionalne bezbjednosti i prvog amandmana", saopšteno je preko Tviter naloga Vikiliksa.

The Department of Justice just declared war––€”not on Wikileaks, but on journalism itself. This is no longer about Julian Assange: This case will decide the future of media. https://t.co/a5WHmTCDpg

— Edward Snowden (@Snowden) May 23, 2019