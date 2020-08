Njemački ljekari tvrde da je Navaljni u stanju da putuje

NJemački ljekari koji su tokom noći doputovali u Omski kako bi prebacili ruskog političara Alekseja Navaljnog u bolnicu u Berlin izjavili su da je on sposoban da putuje avionom, saopšteno je iz njemačke fondacije "Sinema za mir" koja je poslala avion.

LJekari iz sibirskog grada Omska ranije su izjavili da zdravstveno stanje Navaljnog ne dozvoljava da on buse pomjeran. Političar je u komi nakon što se iznenada razbolio pošto je popio čaj na aerodromu.

NJegovi saradnici izrazili su uvjerenje da je otrovan.

"Dobili smo informaciju od njemačkog medicinskog tima da su sposobni i voljni da Navaljnog prebace u Berlin i da je to, takođe želja njegove porodice. Ruske vlasti tvrde da su konsultovali njemačke ljekare i da on nije u stanju da putuje. To nije tačno", ističe se u saopštenju fondacije.

Doktor Aleksandar Murahovski, koji liječi Navaljnog u bolnici u sibirskom gradu Omsku, rekao je da je dijagnoza metaboličko oboljenje uzrokovano niskim šećerom u krvi.

On je istakao da su tragovi industrijske hemijske supstance pronađeni na odjeći i prstima Navaljnog.

Iz Kremlja je juče saopšteno da će medicinske vlasti vrlo brzo razmotriti svaki zahtjev da se Navaljni prebaci u neku evropsku kliniku.

Doktor Murahovski je nešto ranije izjavio da treba riješiti brojna pravna pitanja prije nego što Navaljni bude mogao biti predat evropskim ljekarima.