Niz potresa u blizini Rejkjavika

Prema podacima meteorološke agencije Vedurstofa, jedan od više stotina potresa na poluostrvu Rejkjanesu, jugozapadno od Rejkjavika, jutros je imao snagu oko 5,2. Epicentar je bio nedaleko od grada Hafnarfjodur.

Nakon ovog potresa zabilježeno je još dvadesetak potresa magnitude veće od tri stepena.

Felt #earthquake (#jarðskjálfti) M3.1 strikes 21 km SW of #Reykjavík (#Iceland) 21 min ago. Please report to: https://t.co/IElFLRT7Xz pic.twitter.com/vZrRcmaPID

— EMSC (@LastQuake) February 27, 2021