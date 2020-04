Nisu poštovali mjeru zaštite od korone, 500 puta morali da napišu izvinjenje

Turisti iz SAD, Izraela, Meksika, Australije i Austrije zatečeni su u šetnji gradom, čime su prekršili službenu odredbu kojom je kretanje dopušteno samo u nužnim situacijama, poput odlaska do prodavnice sa namirnicama ili apoteke.

Policija ih je odlučila kazniti na neuobičajen način, zatraživši da 500 puta napišu izvinjenje, što su oni i obavili pod budnim okom čuvara reda.

Police in India making tourists write lines 500 times: “I did not follow the rule of lockdown, I am very sorry.” pic.twitter.com/yFgRMGst5W

