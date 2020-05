Ništa od pisanja istorije: Odloženo lansiranje rakete "SpaceX"

Raketa "Falcon 9" trebalo je da bude lansirana iz Nasinog svemirskog centra Kenedi na Floridi. Misija po imenu “Demo-2” bila je u pripremi četiri godine, a njen cilj je da Bob Benken i Dag Harli stignu na Međunarodnu svemirsku stanicu.

Bad weather delays the historic NASA/SpaceX launch from Cape Canaveral. They'll try again on Saturday. https://t.co/JxhczIl534 pic.twitter.com/OMoOaPp1iP

