Do ove jeseni stekla je oko 200.000 pratilaca, a više od 400 njih bili su svjedoci zločina koji se dogodio sredinom septembra.

Tridesetogodišnja Lamu strimovala je video kada je u kuhinju upao muškarac, a ona vrisnula. Istog trenutka ekran se zatamnio, a kada je njena sestra Dolma nekoliko sati kasnije stigla u bolnicu, Lamu je teško disala i sva je bila u opekotinama. Policija u okrugu Đinčuan, gdje je živjela, saslušavala je njenog bivšeg muža zbog sumnje da ju je polio benzinom i zapalio.

– Izgledala je kao ugarak. Spalio joj je skoro cijelu kožu – izjavila je Dolma.

Dvije nedjelje kasnije Lamu je izdahnula, prenosi Njujork tajms.

Lamu je bila iz zabačenog sela u regionu Aba, koji Tibetanci zovu Ngava. Rođena u bijedi, prehranjivala se skupljajući ljekovite trave u planinama. Kao dijete je uvijek bila vesela i puna nade, a kada je imala 18 godina, upoznala je muškarca iz obližnjeg sela po imenu Tang Lu. Ubrzo su vjenčali i Lamu je prešla kod njega. Rodila je dva sina, koji danas imaju tri i 12 godina.

Dolma kaže da je tokom godina mnogo puta vidjela masnice na njenom licu i tijelu. Lamu je često tražila utočište u roditeljskoj kući zbog povreda koje joj je nanio muž, uključujući i iščašenje lakta. Razvela se u martu, ali ju je Tang natjerao da se ponovo uda za njega, otkriva Dolma. Prijetio joj je da će, ako odbije, ubiti djecu. Policija je ignorisala njene pozive u pomoć.

Dva dana nakon što su se ponovo vjenčali, Lamu je ponovo otišla u policiju. Tang je pokušao da povredi i nju i Dolmu, ali policija joj je rekla da je „to njena lična porodična stvar“ pošto je odlučila da se ponovo uda za njega. U maju Tang je pokušao da zadavi Lamu i prijetio joj je nožem, na šta je ona zatražila pomoć od lokalnog ogranka Svekineske ženske federacije, vladine uprave za ženska prava. Ni oni joj nisu pomogli i Dolma kaže da je plakala jer joj je zvaničnik organizacije rekao da baš i nije mnogo povrijeđena i da ima žena koje su mnogo gore prošle.

Lamu se nije predala. Ponovo je podnijela zahtjev za razvod i sakrila se kod rođaka, gdje je čekala sudsku odluku. Početkom jula Tang je tražio Lamu u Dolminoj kući, a pošto je ova odbila da mu kaže gdje joj je sestra, udario ju je u oko, tako da je završila u bolnici, gdje je dvije nedjelje ležala zbog preloma kostiju, pokazuje medicinski izvještaj do koga je došao Njujork tajms. Prijavila je slučaj policiji, ali su oni poslije kraćeg saslušanja pustili Tanga.

Nekoliko nedjelja kasnije, sud je odobrio razvod po drugi put, a Tang je dobio starateljstvo nad sinovima. Lamo je najveći dio ljeta provela u planini skupljajući ljekovite trave. Dvanaestog septembra, dva dana prije kobnog napada, na mrežu je postavila video u kome je najavila da se vraća kući.

Tang, koji je takođe zadobio teške opekotine nalazi se pod istragom zbog ubistva, ali to je slaba utjeha za Dolmu.

– Sada je kasno da se priča o tome. Da su ozbiljno shvatili pritužbe i kaznili ga, danas ne bismo bili u ovakvoj situaciji – kaže Dolma.

Lhamo’s death is one of the saddest stories that I have reported. Her sister told me multiple times during the interviews how things could have been different if the police and the Women’s Federation had done something when Lhamo turned to them for help. https://t.co/P0TuBYHrNc

— Elsie Chen (@elsiechenyi) November 15, 2020