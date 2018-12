Niko neće moći da ospori argumente Aleksandra Vučića u SB UN

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izrazio je uvjerenje da niko neće moći da ospori argumente koje će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznijeti večeras na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o Kosovu i Metohiji.

Vulin je ocijenio da će velike sile zauzeti uobičajeni stav, ali da su argumenti na strani Srbije.

"Sa predsjednikom Vučićem je veoma teško da razgovarate kada razgovarate argumentima. NJegovi argumenti su neoborivi. Očekujem da će velike sile završiti uobičajenom floskulom `mi smo priznali Kosovo i time je stvar gotova` i da neće moći da ospore nijedan argumet predsjednika Vučića", rekao je Vulin za Radio-televiziju Srbije.

On je izrazio zahvalnost Rusiji i Kini koje su podržale Srbiju i omogućile joj da se čuje njen glas.

Vulin kaže da je formiranje vojske samoproglašenog Kosova u suprotnosti sa mandatom koji ima Kfor, ali da to neće uticati na saradnju Srbije koja ima redovne konsultacije sa Kforom i imaće mješovite patrole.

"Očekujemo da KFOR razoruža tu vojnu formaciju. Kako bi reagovali da se pojavi neka paravojna formacija na sjeveru Kosova, koliko bi im minuta trebalo tada da reaguju?", upitao je Vulin.

On je poručio da je "vrhunski interes" Srbije mir, stabilnost i ekonomski napredak regiona.

"Strategija EU prema Prištini do sada je bila strategija šargarepe. Vrijeme je da Brisel umjesto šargarepe ponudi štap, a to znači da ako kažu da Priština ne ukine takse onda neće biti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ako ne bude formirana zajednica srpskih opština, neće biti vizne liberalizacije. Dok god se to ne desi, ne može se očekivati napredak", ocijenio je Vulin.

U NJujorku će danas biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti UN čije održavanje su tražile Srbija i Rusija zbog formiranja takozvane vojske samoproglašenog Kosova. Na sjednici će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.