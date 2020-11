"Nikad nismo vidjeli ovako bolesne ljude": Medicinska sestra iz kovid odjeljenja iskreno

Lejsi je završila još jednu smjenu od 12 sati na odjeljenju intenzivne njege kovid-bolnice, a na njenom izmorenom licu vide se tragovi od maske i zaštitne opreme koju je nosila čitav dan.

– Ovo mi je treća smjena od 12 sati ove nedjelje na intenzivnoj njezi. Toliko sam umorna da moram da vam kažem koliko je teško – započela je priču Lejsi.

Ona kaže da je u početku postojao tim medicinskog osoblja koji je liječio oboljele od kovida, ali da sada svi rade sve.

"I have seen so many emergent intubations. I've seen people more sick than I've ever seen in my life." COVID ICU nurse Lacie Gooch hopes you will listen. @UNMC_ID @unmc @Prof_Lowe @DanielWJohnson9 @KellyCawcuttMD @JamesLawler11 pic.twitter.com/Sclrap3vlQ

