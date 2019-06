Nijemci postaju gnjevni zbog visokih cijena stanarina

U Njemačkoj više od polovine ljudi živi u iznajmljenim stanovima, što je najveći procent u Evropi, a stanarine za sve više ljudi predstavljaju nemoguć izdatak.

Kako piše DW, tamošnja vlast je nemoćna da zaustavi skok kirija, a gnjev stanara u Njemačkoj raste zbog previsokih cijena. Nezadovoljni su čak izlazili na ulice da protestuju.

Prema najnovijoj studiji, kirije su se u posljednjih pet godina povećale za 11,4 odsto.

Stanovi su preskupi u Minhenu, unajmljen metar kvadratni stambene površine košta gotovo 18 evra. Dakle, za stan od sto kvadrata plaća se 1.800 evra bez režija.

Drugi je Frankfurt sa 14,20 evra, a na trećem mjestu Štutgart sa nešto manje od 14 evra po metru kvadratnom. U Berlinu je trenutno prosječna cijena 6,72 evra po metru kvadratnom, a najpovoljniji je Varštajn u Sjevernoj Rajni Vestfaliji sa 4,64 evra po metru kvadratnom.

Savezna Njemačka do kraja mandata vladajuće koalicije namjerava oživjeti javnu stanogradnju sa pet milijardi evra. No, problem je u tome što ograničenje visine kirija ne važi zauvijek. Od ljeta 2015. u Njemačkoj je visina kirija ograničena tako da one pri sklapanju prvih ugovora o unajmljivanju stana ne smiju prekoračiti “uobičajenu vrijednost u kvartu” za više od deset ovsto.

Berlinski Senat bi uskoro mogao donijeti odluku o zabrani povećanja svih kirija u narednih pet godina.