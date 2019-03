Nije se ukrcao na kobni let: Evo kako je Grk izbjegao sigurnu smrt

Ljudi se često plaše da će zakasniti na let i da neće moći da se ukrcaju u avion, ali upravo to je jednom Grku spaslo život.

U teškoj tragediji leta “Etiopijan erlajnasa” živote je izgubilo 157 osoba, među kojima i jedan Srbin. Igrom slučaja se među mrtvima nije našao Antonis Mavropulos.

Mavropulos bi bio 150 putnik leta koji se srušio šest minuta nakon polijetanja, ali je zakasnio na čekiranje za samo dva minuta.

Bio je veoma uznemiren jer je propustio let, ali je odmah rezervisao drugi let.

"Bio sam ljut jer niko nije želio da mi pomogne da stignem do kapije na vrijeme. Gledao sam ljude kako ulaze u tunel i vikao da me puste… Sada sam srećan što sam živ", napisao je on na “Fejsbuku” i podijelio sliku svoje karte za kobni let.

On je saznao za nesreću kada je policija tražila da ga ispitaju zašto je propustio let. Antonis je pokušao da izbjegne ispitivanje jer nije želio da propusti svoj drugi let, ali mu je policajac rekao da da treba da se “zahvali Bogu, a ne da protestuje” i da moraju da ga ispitaju jer je on jedini putnik koji je platio kartu, a nije bio u avionu.

Nakon ispitivanja su ga pustili, a on je provjerio na internetu da je avion zaista pao i odmah pozvao svoju porodicu da im kaže da je živ.

"Ovo je bio moj srećan dan", napisao je on.

Mavropoulos, koji je predsjednik neprofitne organizacije “International Solid Vaste Association”, trebalo je da prisustvuje godišnjoj skupštini UN-ovog Programa za životnu sredinu, navodi Atinska novinska agencija.