Nije baš najomiljenija ličnost: Donald Tramp izvor dobre zarade pojedinca

Predsjednik SAD Donald Tramp nije baš najomiljenija ličnost u svijetu. Dokaz za to mogla bi biti prodaja toalet papira s njegovim likom, ali i četke za WC šolju.

Na prodajnoj stranici Amazon možete kupiti toaletni papir s Trampovim likom, a prodaje ga Gangster uz slogan “Make Toilet Paper Great Again”.

"Na toalet papiru printano je Trampovo lice u boji. Meke i apsorbirajuće Trampove role: troslojne, 200 listova po roli. Može vam poslužiti kao poklon, ili kao običan toaletni papir!" piše u opisu artikla.

Prodavač je dodao i da se Trampov toaletni papir proizvodi u Kini, a možete ga kupiti u klasičnoj crno-bijeloj boji i u boji. Pakovanje od tri role papira košta 13 dolara.

A toaletni papir možete uskladiti i s četkom za WC koja se u prodaji pojavila krajem prošle godine.

Zahvaljujući četki za WC i Trampovoj dugoj plavoj kosi, kako navodi prodavač na stranici na stranici Etsy ova četka će učiniti vaš toalet sjajnim ponovo (Make Your Toilet Great Again!), po uzoru na Trampov slogan Make America Great Again, piše Indy100.

Ove četke postale su toliko popularne na ovoj stranici da je potražanja postala veća od ponude, a zbog velikog broja narudžbi ljudi širom svjeta morali su čekati po šest do osam sedmica da četku dobiju na svoju adresu. Četka košta 35 dolara, a narudžba košta isto toliko.