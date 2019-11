Nevjerovatno: Lava doveo na protest

On je snimljen kako ulicama hoda s lavom na povocu.

Nije poznato gdje je tačno nastao snimak, ali u posljednjih mjesec dana protesti se organiziraju u Bagdadu i južnim provincijama zemlje. Neki od njih pretvorili su se u nasilje.

Najmanje 320 ljudi stradalo je od početka protesta, 1. oktobra, a na hiljade je ranjeno.

Pripadnici sigurnosnih snaga ispaljuju bojevu municiju, gumene metke i suzavac direktno u tijela demonstranata. U jučerašnjim sukobima ubijeno je četvero demonstranata, od čega je troje stradalo od suzavca čije su patrone deset puta jače od uobičajenih.

MEANWHILE IN #IRAQ

Iraqi protesters bring LION to the protesting areas after security forces intervened protests with Police dogs. pic.twitter.com/zkELq6IPcK

— Fatih (@fatihcagrii) November 14, 2019