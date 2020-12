Nevjerovatni snimci snježne oluje: Stiže mećava na -37 stepeni i udari vjetra od 155 kilometara na sat

Upozorenja za mećave objavljena su u regionu dok službenici Nacionalne meteorološke službe predviđaju temperature od čak 37 stepeni Celzijusa ispod nule, pod pritiskom udara od preko 155 km/h, prenosi AP.

EPIC THUNDERSNOW episode @SteamboatCO looking out towards Buffalo Pass and Fish Creek Canyon. VIDEO 1 of 2 Video shot by Mike Lane @CityofSteamboat pic.twitter.com/22jMI9gxdn

Nekoliko autoputeva je zatvoreno.

"Zima je došla u to područje", rekao je Greg Gast, meteorolog vremenske službe u Grand Forksu u Sjevernoj Dakoti.

More than 90 million Americans are in the path of a severe winter storm that began with snow, strong winds and bitter cold in the eastern Dakotas and western Minnesota early Wednesday. https://t.co/2NL9eAlhw0

— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) December 24, 2020