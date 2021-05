Nevjerovatna scena: Tigar mu pobjegao iz kuće, prolaznici prestravljeni

Velika mačka sa ogrlicom lutala je oko stana na Ivi Vall Drive oko 20 sati. kada je neidentifikovani, očigledno naoružani muškarac viče na drugog čovjeka da uvede tigra unutra, izvijestio je KHOU 11.

"Vraćaj se je*eno unutra. Je*i se ti i tvoj tigar", može se čuti kako muškarac govori dok je uperio očigledno oružje ka životinji, prema video snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx

— robwormald (@robwormald) May 10, 2021