Nevjerovatan snimak iz Bejruta: Trenutak stravične eksplozije sa sedam lokacija

Libanski mediji navode da se eksplozija desila u lučkom dijelu grada gdje se nalaze skladišta sa eksplozivom. Nekoliko bezbjednosnih izvora ističu da su se tamo nalazile i hemikalije.

Supruga i kćerka libanskog premijera Hasana Dijaba povrijeđene su od snažne eksplozije, javili su danas arapski mediji.

Arapska televizijska stanica Al Arabija navodi da je povrijeđeno i nekoliko savjetnika premijera Dijaba.

Od eksplozije je oštećena i zvanična rezidencija predsjednika Libana Mišela Auna palata "Babda". Od detonacije je oštećen veliki broj zgrada, uključujući i Ambasadu Rusije.

Društvene mreže preplavili su snimci stravične ekplozije koja je uništila jedan bio grada.

7 angles of this Beirut Explosion, many feared injured & dead. Pray for Lebanon 🙏🥺pic.twitter.com/yl0cH2poJX

— Father NomY (@Eze_NorNor) August 4, 2020