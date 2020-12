Netanjahu je pozvao Izraelce da savladaju strah i skepsu, dan prije početka masovne kampanje vakcinisanja u Izraelu.

Netanjahu je rekao da želi biti lični primjer izraleskom stanovništvu.

On je zarazu virusom korona nazvao "najtežom pandemijom s kojom se čovječanstvo suočilo u posljednjih sto godina", a dolazak Fajzerove vakcine, a kasnije i Moderne, nazvao je početkom kraja pandemije.

NEW: Prime Minister Benjamin Netanyahu receives the #Covid19 vaccine at the Sheba Medical Center in Tel Aviv pic.twitter.com/FQ5W1iwJ3W

