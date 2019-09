Netanjahu dobio mandat za formiranje nove vlade

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu dobio je mandat za formiranje nove vlade, saopšteno je iz kabineta izraelskog predsjednika Ruvena Rivlina.

Odluka predsjednika o davanju mandata Netanjahuu uslijedila je nakon pokušaja Rivlina da posreduje formiranju zajedničke vlade sa glavnim rivalom izraelskog premijera Benija Ganca.

Rivlin je izrazio želju da Ganc i Netanjahu između sebe postignu dogovor o koaliciji.

Netanjahu je dobio podršku 55 članova parlamenta za mandatara, a Ganc ima podršku 54 člana Kneseta.

AP podsjeća da je za parlamentarnu većinu potrebno 61 mjesto, a da Netanjahuova stranka Likud u Knesetu trenutno ima 55 poslanika.

Netanjahu će imati rok od šest sedmica da formira novu vladu. Ukoliko on to ne uspije, vjerovatno će Gancu biti pružena šansa da to učini.

Netanjahu i Rivlnin dogovorili su se o rotirajućoj funkciji premijera, ali je bilo sporno ko će prvi stupiti na dužnost.