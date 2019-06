Nesreća kod elitne vojne škole, jedan kadet poginuo, povrijeđeno više od 20 osoba

Incident se dogodio kod kampa Natural Bridge, ljetnjeg trening-centra za kadete, kada se prevrnulo taktičko vozilo.

U nesreći je povrijeđeno 20 kadeta, ali i dva vojnika, navodi se u saopštenju.

Stanje povrijeđenih, koji su odvedeni u bolnicu, za sada nije poznato.

Akademija nije pružila više detalja o incidentu.

#WestPoint officials say one cadet was killed and 22 people were injured when a vehicle they were riding in for summer training overturned. https://t.co/4p978nxbrq pic.twitter.com/YSn17tOJZP

— WNYT NewsChannel 13 (@WNYT) June 6, 2019