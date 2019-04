Nepoznati napadač namjerno udario u vozilo ukrajinskog ambasadora

Iz ukrajinske Ambasade je saopšteno da nema povrijeđenih.

"Danas oko 10.00 časova u službeno vozilo ukrajinskog Ambasadora u Britaniji namjerno je udareno dok je bilo parkirano ispred ambasade. Policija je pozvana odmah i vozilo osumnjičenog je blokirano, međutim i pored policijske akcije vozač je ponovo udario u automobil ambasadora", navodi se u saopštenju.

BREAKING: Police say officers 'discharged firearms' in reported shooting near Ukrainian embassy https://t.co/QC5b9fXLeA pic.twitter.com/dxFipykspf

— Daily Star (@Daily_Star) April 13, 2019