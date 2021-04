Ambasador BiH u Izraelu Duško Kovačević potvrdio je da u ovom trenutku nema podatke da je bilo ko od građana BiH stradao ili povrijeđen u velikoj nesreći u Izraelu, u kojoj je poginulo 45 ljudi.

"Mi smo stalnom u kontaktu sa izraelskim vlastima i u ovom trenutku nemamo podatke da je bilo ko od građana BiH stradao ili povrijeđen u ovoj velikoj nesreći. Ukoliko dobijemo bilo kakve informacije, mi bismo o tome informisali putem naših uobičajenih kanala", rekao je Kovačević za ATV.

On je istakao da je do sada utvrđeno da je u ovoj velikoj nesreći poginulo 45 ljudi i svi se nadaju da će ovo biti konačan broj, iako se to još sa sigurnošću ne može reći, s obzirom na veliki broj povrijeđenih.

"Nakon ove nesreće velika je tuga u Izraelu. Ovo je najveća nesreća u ovoj zemlji u mirnodopskim uslovima i na svakom koraku se osjeti tuga za stradalima. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je odmah mjesto nesreće, a Vlada je proglasila nedjelju danom žalosti", rekao je Kovačević.