Nema pandemije, neće biti ni drugog talasa korone

Neće biti novog rasta broja oboljelih od virusa korona u Rusiji i svijetu, smatra poslanik Državne dume Rusije i član Ruske akademije nauka Genadij Oniščenko.

- Ne treba govoriti o novoj pandemiji virusa korone ovog tipa, jer za sedam mjeseci, koliko je proteklo od prvog slučaja u Kini, nije došlo do veće mutacije gena (virusa) niti će se to i desiti. To je specifičnost ovog virusa - rekao je Oniščenko.

Prema njegovim riječima, SARS i MERS takođe nisu mutirali, kao što to radi grip.

- A pošto se to ne dešava, u najboljem slučaju, na jesen ćemo isto imati slučajeve korone, ali neće biti pandemije - objasnio je on.

On smatra da ni sada nije primetan pandemijski skok broja zaraženih koronom.

- Do jutros je u svijetu registrovano oko 10,3 miliona slučajeva oboljenja, što je za prenošenje vazdušno-kapljičnim putem ništa. Samo u Rusiji se godišnje razboli od gripe u prosjeku 6-7 miliona osoba - objasnio je akademik.

Pri tome, on je ukazao da se zbog toga što 40 odsto zaraženih nema nikakvih simptoma, ali su nosioci i izvori bolesti, treba pažljivo odnositi prema ljudima starijeg uzrasta koji "ostaju u zoni rizika" i moraju da poštuju sve mjere zaštite od korone.

Oniščenko je pozvao zvanične organe da građanima saopštavaju objektivne informacije i da ako postoje neki razlozi, ne plaše ljude.