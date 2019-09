Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u NJujorku da nema nikakve sumnje da Evropa želi rješavanje kosovskog problema i da će NJemačka na tome da insistira.



Vučić je, nakon sastanka sa kancelarom NJemačke Angelom Merkel, istakao da su teme razgovora bile Kosovo i Metohija i ekonomija.

On je naveo i da su i NJemačka i Merkelova bezbroj puta iznijeli svoje stavove protiv prištinskih taksa uvedenih na srpsku robu.

Vučić je istakao da je na današnjem sastanku imao priliku da čuje da je plan Merkelove i francuskog predsjednika Emanuela Makrona da razgovori budu nastavljeni ubrzo, te da bude organizovan jedan regionalni skup, prenijeli su beogradski mediji.

"Onda da krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca u pokušaju da pronađemo kompromisno rešenje", naglasio je Vučić.

On je rekao da je pozvao Merkelovu da posjeti Srbiju, a da mu je ona obećala da će to učiniti do isteka mandata.

"To bi bila velika čast za našu zemlju - da joj zahvalimo za sve što je učinila", naglasio je Vučić.

Vučić se na marginama sjednice Generalne skupštine UN sastao i sa premijerima Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevim i Albanije Edijem Ramom.

"Očekujem ih 9. i 10. oktobra u Novom Sadu, zato što smatram da je važno što smo pokrenuli ideju o regionalnoj saradnji. Želimo da se ekonomski povezujemo i na taj način izlazimo i pred EU i druge - kao zajednički blok", rekao je Vučić i dodao da bi bilo važno da u takvu saradnju bude "uvučena i Priština".

Vučić je, upitan da li se sreo sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem, rekao da ga nije vidio u NJujorku.

"On ovde nije zvanično, nema bedž kao ja. Nemam ja problem da se vidim sa njim, da su me zvali ja bih sa njim razgovarao", rekao je Vučić.

On je istakao i da se ne miješa u unutrašnje odnose u Hrvatskoj, ali da hrvatski političari imaju "nepogrešiv nos" za to da ocijene ko se bori za srpske interese u toj zemlji i da ga zato napadaju.

"Godinu dana nisam dao nijednu izjavu o Hrvatskoj. Oni svakoga ko je dobar srpski predsednik stave sebi za protivnika", rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da zna da Srbi nisu "anđeli i sveci" i da su činili zločine, ali da, u odnosu na Hrvate, jesu moralno bolji.

"Nismo mi pravili Jasenovac, nego oni. Mi hoćemo da pričamo o budućnosti", poručio je Vučić.

BEOGRAD ČINI SVE DA SAČUVA MIR U REGIONU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u NJujorku informisao generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o problemima u dijalogu Beograda sa Prištinom i naglasio da situacija nije jednostavna, te da Srbija čini sve da očuva mir i stabilnost u regionu.

Vučić je dodao da se situacija komplikuje, naročito u BiH, saopšteno je iz pres-službe predsjednika Srbije.

"Radimo na pronalaženju mogućeg rešenja kosovskog problema sa svim međunarodnim činiocima, ali dijalog je blokiran zbog jednostranih poteza Prištine", naglasio je Vučić.

On je zahvalio Guteresu što, kako je rekao, podržava mir i stabilnost.

Guteres je rekao da pozdravlja odlučnost i konstruktivan pristup Vučića regionalnim pitanjima, kao i hrabrost i upornost za pronalaženje rješenja za kosovsko pitanje, navodi se u saopštenju.