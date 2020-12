Nekoliko stotina vozača zaglavljeno u snijegu na auto-putu

Naime, na putu koji spaja Tokijo s Niagatom zabilježeni su veliki nanosi snijega zbog čega je na tom dijelu saobraćaj u potpunosti obustavljen, a neki vozači su u autima ostali zaglavljeni čak i dva dana.

Kako su naveli s terena, sinoć je na auto-putu više od 1.000 osoba ostalo zaglavljeno u autima u snijegu, dok je danas taj broj manji, ali opet je riječ o nekoliko stotina osoba, prenosi Klix.

Zastoj je prvenstveno izazvao zaglavljeni automobil u dubokom snijegu na sredini auto-puta nakon čega su vlasti zabranile dalje ulaze na njega dok se trenutna gužva ne otkloni.

Fotografije s terena prikazuju duge kolone vozila na auto-putu i većina njih je zatrpana snijegom. Ceste iz pravca Tokija su prohodne, ali vozila koja idu prema glavnom gradu su i dalje zaglavljena i danas u podne ih je bilo blizu 1.000.

S obzirom na to da su ljudi bili zaglavljeni i više od 40 sati, hitne službe su na terenu dijelile hranu i piće, ali i hiljade litara benzina s obzirom na to da je bilo vozila koja su ostala bez goriva, piše BBC.

Međutim, nažalost, to sve nije bilo dovoljno jer su vozači nakon toga satima ostali zaglavljeni na cesti.

"Snijeg je bio izuzetno velik. Kako je vrijeme prolazilo sve je više zatrpavao automobile i moram priznati da sam se veoma uplašio. Nisam imao ni hranu ni nešto za piće, a ukoliko sam želio vodu onda sam morao topiti snijeg skupljajući ga u flašama", rekao je jedan od vozača koji je bio zatrpan na cesti.

Navedeno je i to da su vlasti zatražile da se angažuju i oružane snage koje bi takođe donijele vodu i hranu, kao i prijenosne toalete za sve ljude koji i u petak čekaju zatrpani na putu. Osim toga, naložili su i čišćenje snijega.

