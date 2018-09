Nekoliko hiljada ljudi evakuisano zbog industrijskog zagađenja

To je učinjeno poslije industrijskog zagađenja posljednjih dana na tom crnomorskom poluostrvu koje je pripojila Rusija.

Ukupno 3.986 osoba evakuisano je u utorak i srijedu iz grada Armjansk, na sjeveru Krima, saopštile su lokalne vlasti.

Russian authorities have evacuated children from part of Crimea after a chemical leak. People in the area first reported breathing difficulties on August 23, but the evacuation only began on September 4 -- with the authorities still insisting there's no public health risk. pic.twitter.com/GPo8ejqGbf

— RFE/RL (@RFERL) September 5, 2018