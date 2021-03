Neće biti prenosa vakcinisanja Putina

Ruski predsjednik Vladimir Putin će se vakcinisati protiv virusa korona do kraja dana, vjerovatno u večernjim časovima, a taj događaj neće biti prenošen jer on to ne želi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je odbio da kaže koju će tačno vakcinu Putin primiti i naglasio da je potvrđena efikasnost i bezbjednost sve tri vakcine koje su registrovane u Rusiji. "Svjesno ćemo se uzdržati od toga da kažemo koju će Putin primiti. Sve tri ruske vakcine su apsolutno bezbjedne. One su veoma dobre, bezbjedne i efikasne", rekao je portparol Kremlja. Peskov je odbio da kaže da li će se Putin vakcinisati na radnom mjestu ili u specijalnom centru za vakcinaciju, prenio je "Sputnjik". "Predsjednik provodi veliki dio svog radnog vremena na događajima, u razgovorima, na sastancima o vakcinaciji, proizvodnji vakcina i sličnom. Predsjednik čini mnogo u promovisanju vakcina. Kada je riječ o snimanju vakcinisanja, on to nikada nije podržavao, on to ne voli", rekao je Peskov.