Neboder u Šenženu ostaje zatvoren dok se ne otkrije zašto se ljuljao

Kompanija "Šenžen elektroniks grup" saopštila je da će zatvoriti poslovnu zgradu "SEG Plaza", visine 356 metara, dok inspektori ne obave svoj posao.

Kada se zgrada zaljuljala, predmeti na radnim stolovima u zgradi su se pomjerali, a zaposleni su evakuisani. Na objavljenim video snimcima prikazano je da su prolaznici u panici bježali što dalje od zgrade.

Evakuisano je i nekoliko okolnih zgrada, a policija i vatrogasci blokirali su čitavo područje.

Glavna struktura zgrade je bezbjedna i nisu pronađane pukotine na objektu niti u njenoj okolini. Inicijalnom istragom odbačena je mogućnost da je ljuljanje nebodera izazvano zemljotresom.

"SEG Plaza" je otvorena 2001. godine, a na nekoliko nižih spratova nalaze se radnje sa elektronskom robom.

In the afternoon today, SEG Plaza in #Shenzhen shook violently. The skyscraper has been closed down now and personnel in the building have been evacuated. No #earthquake in Shenzhen today. The specific reason is being investigated. pic.twitter.com/diK6XPU5Sk

— Zhengguan News (@ZhengguanNews) May 18, 2021