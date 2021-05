Neboder se zatresao, niko ne zna zašto

Gotovo tristo metara visok neboder SEG Plaza neobjašnjivo je počeo da se ljulja oko 13 sati po lokalnom vremenu, a evakuacija ljudi iznutra odmah je izvedena, dok su prolaznici na obližnjim ulicama zapanjeno posmatrali.

In the afternoon today, SEG Plaza in #Shenzhen shook violently. The skyscraper has been closed down now and personnel in the building have been evacuated. No #earthquake in Shenzhen today. The specific reason is being investigated. pic.twitter.com/diK6XPU5Sk

— Zhengguan News (@ZhengguanNews) May 18, 2021