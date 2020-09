Ne zna se da li antitijela štite od nove zaraze

Nova studija objavljena u utorak pokazala je da nivo antitijela na korona virus ostaje stabilan četiri mjeseca kod više od 90 odsto pacijenata na Islandu koji su se oporavili

U pitanju je veliko otkriće s obzirom na to da je niz prethodnih studija pokazao da nivo antitijela vremenom opada zbog čega se stečeni imunitet dovodio u pitanje.

- Novo otkriće može imati implikacije na rizike od ponovne infekcije i trajnost vakcine - istakao je glavni direktor "DeCode Geneticsa" Kari Stefanson koji je vodio istraživanje.

Istraživači na Islandu izmjerili su nivo antitijela kod više od 30.000 stanovnika, a u želji da steknu sliku o tome koliko je ljudi preležalo korona virus i kako se imunitet ponaša nakon preležane infekcije.

Na temelju dobijenih rezultata, procijenili su da je bilo zaraženo svega oko jedan odsto stanovništa. Iz te grupe 56 odsto imalo je dijagnozu potvrđenu PCR testom, a kod 14 odsto virus nije službeno dijagnostikovan, ali su bili u karantinu nakon što su izloženi virusu. Kod preostalih 30 odsto analiza antitijela pokazala je da su prethodno bili zaraženi.

Kod 91 odsto ljudi koji su imali pozitivan PCR test, nivo antitijela je rastao dva mjeseca nakon dijagnoze, kada je dosegao najvišu tačku i na njoj se zadržao.

Istraživanje je objavljeno u magazinu "The New England Journal of Medicine", a bilo je fokusirano na homogeno stanovništvo jedne zemlje, pa rezultati možda ne bi bili isti u drugim delovima sveta s drugačijim stanovništvom.

Komentar objavljen uz studiju upozorava da ipak nije jasno hoće li antitijela zaštititi oporavljene pacijente od nove infekcije virusom. Takođe, pokazuje i da testiranje na antitijela može biti alternativa samom testiranju na infekciju, te da može imati bolje rezultate u posmatranju populacije.