Navaljni stigao u Moskvu: Avion sa liderom ruske opozicije sletio na drugi aerodrom od planiranog

Ruski opozicionar i bloger napustio je Njemačku, gdje se liječio od navodnog trovanja, kako bi se vratio u Rusiju, gdje mu prijeti zatvor.

Napetost je bila velika na međunarodnom aerodromu Vnukovo, smještenom 10 kilometara jugozapadno od Moskve, gdje je u početku trebalo da sleti Navaljni. Veliki broj ljudi okupio se na tom aerodromu kako bi pozdravila glavnog kritičara Kremlja.

Ranije danas, ruska policija uhapsila je nekoliko pristalica kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog na moskovskom aerodromu Vnukovo, dok su čekali da on sleti, javio je OVD-Info.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama može se vidjeti kako policajaci odvode sa terminala na Vnukovu opozicionu političarku Ljubov Sobolj, prenio je Rojters.

Administracija Vnukova upozorila je da su sva javna okupljanja zvanično zabranjena u okviru mjera usmjerenih na suzbijanje širenja korona virusa. Ulazak u zgradu aerodroma bio je dozvoljen samo onima koji imaju važeće avionske karte.

Things are reaching a head at Moscow’s Vnukovo airport, with arrests under way and Navalny’s plane due to arrive in 40 mins. pic.twitter.com/XnLTv2trDb

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 17, 2021