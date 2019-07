NATO slučajno objavio tačne lokacije gdje se u Evropi čuva američko nuklearno oružje

Ovaj izvještaj objavljen je još u aprilu pod nazivom „Nova era nuklearnog obuzdavanja?“, međutim ubrzo nakon izlaska u javnost on je obrisan, budući da se u njemu govori gdje je tačno locirano oko 150 nuklearnih bojevih glava u Evropi.

Riječ je o šest lokacija – šest baza: Klajne Brogel u Belgiji, Buhel u Njemačkoj, Aviano i Gedi-Tore u Italiji, Volkel u Holandiji i Indžirlik u Turskoj.

#3 This puts the whole world, but particularly Europe, at risk. The nukes that fall within the 500 and 5,500 km range put European centres at the literal center of potential conflict, as do the US missiles stationed in Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Turkey. pic.twitter.com/7QTO288WEw

— ICAN (@nuclearban) June 18, 2019