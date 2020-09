Nastavnica imala odnose sa učenikom u njivi

Barber je policiji rekla da je njen nalog sigurno hakovan, negirala je niz optužbi koje su uključivale njen neprimeren odnos sa dječakom i kršenje položaja. Direktor škole je saznao za eksces nakon što je njena golišava fotografija počela da kruži školom.

Na sudu je rečeno da je ova nastavnica prva prišla dječaku na pomenutoj dodjeli školskih nagrada, te da ga je dodala na društvenoj mreži “Snapchat”. Tužioci tvrde da je Kandice, tada 33-godišnjakinja, pokupila mladića u svom automobilu i odvela ga u zabačeno područje gdje su imali odnose.

Porotnicima je rečeno kako se ona, inače majka djece školskog uzrasta, sastala sa dječakom još dva puta i slala mu fotografije u toplesu.

Sve je počelo 27. septembra 2018. godine kada mu je prišla i tražila da pozajmi telefon. Stavila je svoje podatke na njegov Snapchat profil, a potom je počela da mu šalje poruke. Pisala mu je kako se tušira, i pitala ga je da li želi da se upoznaju – rekao je tužilac Richard Mline.

Pokupila ga je, on je ušao u njen automobil, tražila je da budu negdje gdje će imati privatnost, a on je predložio da to budu neke livade. Bilo je 17 sati popodne na dan škole – dodao je.

Početkom prošle godine direktor škole došao je u posjed jedne od slika u toplesu koje su kružile naokolo zajedno sa glasinama o aferi.

Dječak nije bio ponosan na ono što se dogodilo, nije se isticao, nije to bila nikakva vrsta fantazije. Bio je izuzetno zabrinut i nervozan kad su govorkanja otpočela. Zna da nisu imali odnose nakon njegovog 16. rođendan, jer je ona predložila hotel kao posebnu poslasticu za njegov rođendan, što je on ljubazno odbio – istakao je tužilac.

U video intervjuu sa policijom koji je dječak dao 11. marta prošle godine, on je tvrdio da su njih dvoje nastavili da razmjenjuju poruke mjesecima nakon što je napunio 16 godina, zaustavivši se tek kada je za aferu saznalo školsko osoblje.

Kada je pozvan na razgovor sa direktorom škole, dječak je negirao da je imao odnose sa učiteljicom.

Lagao sam jer mi rekla da je možda trudna i počeo sam da paničim. Lagao sam sve osim mojih prijatelja. Rekla je da ako je ocinkarim, da će me povući na dno sa sobom. Mislio sam da će me optužiti za silovanje. Naljutio sam se i nisam razgovarao s njom poslije toga – izjavio je naknadno.

Barber je uhapšena 12. marta prošle godine i tokom intervjua je dala pripremljenu izjavu u kojoj je porekla da je imala odnose sa dječakom, tvrdeći da je njena trudnoća bila opšte poznata u školi – iako je kasnije izgubila bebu – a otac je bio njen suprug.

Socijalni radnik je sutradan posjetio Kandis kako bi procijenio situaciju, a navodno je tokom posjete ona priznala da je poslala golu fotografiju.

Gospođa Barber rekla je socijalnom radniku da je počela komunikaciju sa dječakom u septembru 2018. na Snapchatu. Negirala je intimne odnose, ali je priznala da mu je poslala sliku u toplesu. Rekla je da je sa suprugom prolazila kroz loše period, da je izgubila bebu, i da su željeli drugu, a da se to nije dešavalo. Stvari su bile napete između nje i njenog muža. Dječak je obratio pažnju na nju, a ona se opustila i počela da komuncira sa njim – rekao je Milne.

Nastavnica je potom rekla socijalnoj radnici da ne kaže ništa od toga u službenim izvještajima i da će sve poreći.

Predator teacher Kandice Barber 36 charged with six counts of child abuse after raping a 15 year old child

Barber sent the child nude selfies

She also told the child she might be pregnant by him#NarcissisticAbuse#EndRape #CSA #MaleSurvivorshttps://t.co/wuEPQrUEm5

