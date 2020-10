Nastavljene borbe u Nagorno-Karabahu

Predstavnik jermenskog ministarstva odbrane Artsrun Hovhanisija saopšio je da je azerbejdžanska artiljerija gađala civilne ciljeve u gradu Stepankertu, prestonici Nagorno-Karabaha.

Iz kabineta državnog tužioca Azerbejdžana izdato je saopštenje u kojem je navedeno da je jermenska artiljerija bombardovala azerbejdžanski grad Bejlagan, dok je Ministarstvo odbrane saopštilo da je jermenska artiljerija raketirala dva pogranična grada - Terter i Goradiz.

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020