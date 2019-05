Nastavljena talačka kriza: Policija ne isključuje terorizam kao motiv

Portparol policije i jedan bezbjednosni zvaničnik rekli su da je rano da se odbaci terorizam kao motiv, zbog toga što još nisu poznati zahjtevi napadača.

Iz policije je ranije saopšteno da naoružani napadač drži nekoliko ljudi kao taoce u prodavnici novina u Blanjaku, predgrađu Tuluza.

AP piše da vlasti još ne mogu da ustanove identitet napadača, niti se sa sigurnošću može reći koji su njegovi zahtjevi.

#BREAKING NEWS:

Gunman takes multiple hostages and threatens to shoot police at a convenience store in #Toulouse France pic.twitter.com/SvdoSWvHS6

