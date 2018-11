NASA objavila snimke požara u Kaliforniji VIDEO

Spasioci su juče pronašli tijela još 14 osoba, čime se broj mrtvih popeo na 25.

Od četvrtka je više od 6.700 zgrada u Paradajsu, većinom stambenih kuća, spaljeno u požaru.

WILDFIRES FROM SPACE: @NOAA satellites capture hot spots, plumes of smoke and changes in the landscape caused by wildfires in Southern California.

MORE: https://t.co/KZtPQ1oR83 pic.twitter.com/Igr4o8DgBd

— FOX 29 (@FOX29philly) November 10, 2018