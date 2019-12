Kongres SAD je objavio da će proces impičmenta predsjednika SAD Donalda Trampa biti pokrenut po dvije tačke - zbog zloupotrebe položaja i ometanje istrage Kongresa. Naš predsjednik ugrožava demokratiju, izjavio je predsjednik Odbora za pravosudna pitanja Džerold Nadler.

- Prva tačka je zloupotreba položaja. Kršenje zakona koje zaslužuje opoziv je kada predsjednik koristi ovlašćenja svoje javne funkcije radi lične koristi - rekao je Nadler.

Prema njegovim riječima, upravo to je Tramp učinio kada je "vršio pritisak na Ukrajinu kako bi se ona mješala u predsjedničke izbore 2020. godine". Tramp se, pritom, mješao u tok istrage koju su demokrate pokrenule u Kongresu.

- To daje osnov za drugu tačku - ometanje istrage Kongresa - istakao je Nadler.

- Naš predsjednik ima potpuno povjerenje društva. Kada on to povjerenje izgubi i stavi svoje interese ispred države, on time ugrožava ustav, ugrožava našu demokratiju i ugrožava našu nacionalnu bezbjednost - istakao je Nadler.

On je dodao da će Odbor za pravosuđe ove nedjelje razmotriti te tačke kako bi Predstavničkom domu iznio svoje preporuke o opozivu. U slučaju da Predstavnički dom, koji kontrolišu demokrate, izglasa Trampov opoziv, slučaj će preći u Senat.

Demokrate, koje kontrolišu odbore koji se bave istragom, više puta su odbijale da pozovu svjedoke koje su predlagali republikanci, pozivajući samo one koje su smatrali neophodnim.

Bjela kuća odbila je da učestvuje u raspravi. Predstavnici Bjele kuće izjavili su da računaju na pošten proces u Senatu koji kontrolišu republikanci, nakon što demokrate izglasaju opoziv Trampu u Predstavničkom domu.

Demokrate su započele proces Trampovog opoziva, osumnjičivši ga da odlaže pružanje vojne pomoći Ukrajini i zahtjevajući, u zamjenu za pružanje pomoći, istragu protiv svog političkog protivnika Džoa Bajdena i njegovog sina Hantera. Tramp tvrdi da je od ukrajinskih vlasti samo tražio borbu protiv korupcije.