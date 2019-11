Primer acto... First act... .. #chiledesperto #piensaprensa #nikon #nikonphotography #nikond7100 #streetphotography #fotocallejera #santiagodechile #chile #streetphotographer #streetphoto #fotografiacallejera #barricadas #protestaschile #protest #manifestación #demostration #photojournalism

A post shared by Carolina (@gv.carolina.a) on Nov 4, 2019 at 5:46pm PST